شكرا لقرائتكم خبر عن من يشارك فى البطولة العربية الموسم الجديد؟.. اتحاد الكرة يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أنه حتى الآن لم يتم حسم الفريق المصرى الذى سيشارك فى البطولة العربية الموسم المقبل، سواء بطل كأس مصر، وهو الأقرب، أو خامس الدورى الممتاز.

وأضاف مازن مرزوق لليوم السابع، أن هناك أزمة تكمن فى عدم انتهاء البطولة العربية للموسم الجارى ولم يتحدد موقف المسابقة للموسم المقبل، وهل ستقام أم سيتم إلغاؤها بسبب فيروس كورنا وضيق الوقت، موضحاً أنه حال تحديد الاتحاد العربى موعد البطولة العربية سيتم تحديد الفريق المشترك فيها من مصر.

من ناحية أخرى، كشف مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن اللائحة الموجودة تنص على إقامة السوبر المصرى بين بطل الدورى وهو الأهلى وبين بطل كأس مصر، وفى حال فوز فريق واحد بالدورى والكأس تنص اللائحة على مواجهة بطل الدورى لصاحب المركز الثانى لكأس مصر .

وتأهل فريق طلائع الجيش لأول مرة فى تاريخه لنهائى كأس مصر، بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تقدم أحمد سمير للطلائع وأدرك شيكابالا التعادل للفريق الأبيض ثم عاد سمير فى الشوط الإضافى الأول فى تسجيل هدف التقدم لفريقه من ركلة جزاء ثم عزز عمرو مرعى التقدم للطلائع بتسجيل الهدف الثالث لفريق، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على استاد برج العرب، بالإسكندرية، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر.