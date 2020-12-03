شاهد على التاريخ.. عم حارث الأكثر تتويجًا فى الأهلى فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أنه ليس أحد نجوم الكرة فى القلعة الحمراء إلا أنه يبقى من أهم العلامات المُضيئة فى تاريخ الأهلى، يعرفه الكثيرون بسبب حُبه وعشقه للنادى العريق، بشرته السمراء تعلّق بها ملايين من عشاق الأهلى، أنه "عم حارث" الذى يعمل فى القلعة الحمراء منذ أكثر من 47 عامًا وبات أقدم «عامل غرفة خلع الملابس» فى الأهلى وربما فى الأندية المصرية. في هذا التقرير نتعرف أكثر على الأسطورة الأهلاوية

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