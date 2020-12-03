شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو يوقف تقسيمة الإسماعيلي خمس مرات لتصحيح الأخطاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته ، تحت اشراف هيرون ريكاردو، المدير الفني للفريق. ضمن برنامج الاعداد لخوض منافسات الموسم الجديد فضلا عن استكمال مباريات كأس العرب للأندية الأبطال.

المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية ، أبرزها الكرات العرضية المتقنة والتسديدات بعيدة المدى، كما تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين تم خلالهم تنظيم عددا من الحصص البدنية الشاقة تحت إشراف البرازيلى رودلفو ومحمد سعد مخططا الأحمال.

واختتم المران بتقسيمة تم إيقافها خمس مرات ، من أجل الوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للخطط الفنية بجانب إصلاح الأخطاء