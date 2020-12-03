شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يرمم دفاعاته من البوندسيلجا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد موقع صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن نادي ميلان جدد رغبته لضم التركي أوزان كاباك، مدافع شالكه، بعد أن حاولوا ضمه في الميركاتو الصيفي الماضي ولم يتوصل الطرفين لاتفاق نهائي.
وقال التقرير، إن ميلان كام حريصا على تدعيم دفاعاته إلا أن شالكه رفض التخلي عن مدافعه إلا بعد الحصول هلى 15 مليون يورو، الأمر الذي دفع النادي الإيطالي للتراجع عن الصفقة.
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