شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. سيراميكا يواجه وادي دجلة وديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مباراة ودية، في الواحدة والنصف ظهر غد الجمعة، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، أمام فريق وادي دجلة.

ويسعى هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، إلى خوض أكبر عدد من المباريات الودية، لزيادة الانسجام والتجانس بين كافة عناصر الفريق، قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمشاركته الأولى في مسابقة الدوري، والتي يستهلها بمواجهة الإنتاج الحربي على ملعب السلام.