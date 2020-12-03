شكرا لقرائتكم خبر عن ديل بوسكي: لوكاكو أفضل مهاجم في العالم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتبر فيسينتي ديل بوسكي، المدرب الأسبق لريال مدريد ومنتخب إسبانيا، اليوم الخميس، أن البلجيكي روميلو لوكاكو، لاعب إنتر ميلان أفضل مهاجم في الوقت الحالي داخل مربع العمليات.
وقال ديل بوسكي، خلال مقابلة نشرتها صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، دائما ما كان هناك نقاش، حول من الذي بإمكانه إزعاج المنافس أكثر، هل هو المهاجم القوي بدنيا مثل الدبابة أم اللاعب السريع؟. وأضاف: أرى في الوقت الحالي أن بالنسبة للمدافع، لا يوجد لاعب أصعب من لوكاكو لإيقافه. وأحرز المهاجم البلجيكي ثنائية في شباك مونشنجلادباخ، خلال الفوز (3-2) بدوري الأبطال يوم الثلاثاء الماضي، حافظت على حظوظ الفريق في البطولة.
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