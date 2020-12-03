شكرا لقرائتكم خبر عن محامي صالح جمعة: اللاعب سيحضر أمام جنح القاهرة الجديدة لإعادة محاكمته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف اشرف عبدالعزيز، ان صالح جمعة، لأعب النادي الأهلي السابق، وقع لنادي سيراميكا الصاعد إلى الدورة الممتاز لمدة عامين، بعد ان فسخ تعاقده مع النادي الأهلي بالتراضي.

وقال عبدالعزيز في تصريحات لـ«المصري اليوم» انه تقدم بطلب إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة لإعادة محاكمة صالح جمعة في الحكم الصادر الشهر الماضي، بحبسه شهرا وكفالة 500 جنيه، بتهمة المشاجرة مع سيدة بمنطقة القاهرة الجديدة.

واضاف عبدالعزيز انه تم تحديد جلسة 24 ديسمبر المقبل للنظر في الطلب، وطبقا لقانون الإجراءات الجنائية فإن صالح جمعة سيحضر في تلك الجلسة، بعد صدور الحكم عليه في أول درجة.

كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار على عبدالحميد، قد قررت الثلاثاء قبول استئناف صالح جمعة على حكم حبسه شهرا وكفالة 500 جنيه، بتهمة المشاجرة مع زوجته بمنطقة القاهرة الجديدة، ورفض الموضوع وتأييد الحكم الذي صدر غيابيا.

كان لاعب نادي الأهلي قد تشاجر مع سيدة كشف في احد حواراته التليفزونية انها بالتجمع الخامس، وتم تحرير محضر ضده حمل رقم 5045 لسنة 2018 ضرب القاهرة الجديدة، وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بإحالته لمحكمة الجنح المختصة.