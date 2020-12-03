شكرا لقرائتكم خبر عن صراع ملكي على جائزة أفضل لاعب في ريـال مدريد.. ومودريتش أبرز المرشحين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ريـال مدريد أسماء اللاعبين المرشحين لنيل جائزة الأفضل داخل النادي حامل لقب الليجا، الموسم الماضي. ووفقًا للحساب الرسمي للنادي الملكي، المرشحون لجائزة أفضل لاعب للشهر الماضي هم: لوكا مودريتش، توني كروس، ناتشو فرنانديز، لوكاس فاسكيز ورافائيل فاران. جدير بالذكر أن الميرنجي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، بفارق 7 نقاط عن ريـال سوسييداد المتصدر. الوضع في مصر

اصابات 116,724

تعافي 102,949

وفيات 6,694

كانت هذه تفاصيل خبر صراع ملكي على جائزة أفضل لاعب في ريـال مدريد.. ومودريتش أبرز المرشحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.