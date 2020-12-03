شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة نارية في نصف نهائي الأمم الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسفرت قرعة دور نصف النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية عن مواجهة قوية بين إيطاليا وإسبانيا، يوم 6 أكتوبر من العام المقبل، وبلجيكا مع فرنسا، يوم 7 أكتوبر 2021.
وستقام مباراة تحديد صاحب المركز الثالث، بالإضافة إلى النهائي، يوم 10 أكتوبر.
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الوضع في مصر
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اصابات
116,724
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تعافي
102,949
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وفيات
6,694
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