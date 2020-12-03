شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة نارية في نصف نهائي الأمم الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسفرت قرعة دور نصف النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية عن مواجهة قوية بين إيطاليا وإسبانيا، يوم 6 أكتوبر من العام المقبل، وبلجيكا مع فرنسا، يوم 7 أكتوبر 2021.

وستقام مباراة تحديد صاحب المركز الثالث، بالإضافة إلى النهائي، يوم 10 أكتوبر.