شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: ترفيهنا سيكون عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر المستشار تركي اّل الشيخ، وزير هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعوية، صوراً من اجتماعه بشركاء قطاع الترفيه في المملكة عبر حسابه الرسمي بتويتر. وعلق تركي عبر تويتر: «اجتمعت بشركائنا في قطاع الترفيه وناقشنا الوضع الحالي والمستقبلي لهم». وواصل: «القادم إن شاء الله أفضل وبيكون ترفيهنا عالمي في ظل الدعم اللامحدود من قيادتنا الله يحفظهم لنا». الوضع في مصر

اصابات 116,724

تعافي 102,949

وفيات 6,694

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