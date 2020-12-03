شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يزور الزمالك لدعم اللجنة المكلفة بإدارة النادي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المستشار أحمد بكري رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون النادي أن زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمقر القلعة البيضاء كانت إيجابية من أجل مساندة اللجنة في عملها خلال الفترة المقبلة .
وحضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمقر النادي مساء اليوم الخميس لعقد جلسة مع اللجنة المكلفة بإدارة شئون النادي.
وقال المستشار أحمد بكري أن الجلسة كانت من أجل متابعة الأمور الخاصة بنادي الزمالك، وتسهيل عملية اللجنة في إدارة شئون النادي لتحقيق الاستقرار في القلعة البيضاء.
وأشار بكري إلى أن اللجنة تواصل عملها بشكل مستمر من أجل تحقيق الاستقرار في المرحلة المقبلة للنادي.
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