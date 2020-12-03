شكرا لقرائتكم خبر عن محامي «العتال» يكشف حقيقة منع مرتضى منصور من السفر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف كمال شعيب محامي هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك، عدم صحة منع مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق من السفر أو أحد أفراد مجلس الادارة .

وقال شعيب فى تصريح خاص لـ«المصري اليوم »: «جميع البلاغات رهن التحقيق حاليا، ومنع منصور او أعضاء مجلس ادارة نادي الزمالك، من السفر قرار لا يصدر الا من النائب العام فى حالة بدء التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد منصور».

وتابع : «من حق منصور وأفراد المجلس السفر حاليا ولا يوجد عائق قانوني من منعهم، خصوصا وانه البلاغات لم يتم التحقيق فيها مع المبلغ فى حقه وهو مرتضي منصور».