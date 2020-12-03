شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يضم حناوى الأهلى مجانا بعد خطأ رفع اسمه من القائمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مسئولو الاتحاد السكندرى في ضم فوزي الحناوى لاعب وسط الأهلى في صفقة انتقال حر بعدما رفع مسئولو الاهلى إسمه من قائمة الفريق الأولي وفي نفس الوقت لم يوثق سموحة عقد اعارة اللاعب ، لتحدث ثغرة في عقد فوزي الحناوي انتقل من خلالها لزعيم الثغر، وكان النادى الأهلى قد أعار فوزى الحناوى الى نادى سموحه لمدة موسمين مقابل مليون و 250 الف جنيه عبارة عن 600 ألف عن السنة الأولى و 650 ألفا عن السنة الثانية ولم يقم الأهلى بوضع اللاعب ضمن القائمة الأولى الأمر الذى أصبح معه اللاعب حرا يستطيع الانتقال إلى أي نادى .

وكانت هناك رغبة من مسئولي سموحة لاستمرار اللاعب في صفوف الفريق السكندري ولكن رفض الحناوى البقاء بسبب جلوسه على دكة البدلاء وخوفه من استمرار الوضع مما يجعله يستمر في هذا الامر ويفقد فرص انضمامه للمنتخب الاوليمبي في أولمبياد طوكيو .

وتوجه اللاعب بالفعل لمسؤولى الاتحاد السكندرى الذين رحبوا به وقام بالتوقيع على عقود لمدة 5 سنوات فى صفقه انتقال حر.

وقام مسؤولو سموحة بشكوى الأهلى لضمان رد مبلغ الاعارة خاصة انه لم يوثق عقد اعارة الموسم الثاني .