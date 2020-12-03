شكرا لقرائتكم لاعبو الأهلى يعاهدون وليد سليمان بفيديو الاحتفال بكأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يمر وليد سليمان مهاجم النادي الأهلي بحالة نفسية سيئة بعد استبعاده من مواجهة فريقه أمام الطلائع في نهائي بطولة كأس مصر لاستمرار معاناته من فيروس كورونا، ووعد لاعبو الأهلي وليد سليمان بأرسال فيديو له اثناء الاحتفال ببطولة الكأس على غرار الفيديو الذين قاموا بأرساله له بعد الفوز ببطولة دوري ابطال افريقيا على حساب الزمالك في المباراة النهائية والتي غاب عنها لنفس السبب.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها بعد غدٍ السبت باستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر، وضمت قائمة الأهلي 22 لاعبًا هم:محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وبدر بانون ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي قفشة وعلي معلول وناصر ماهر ومحمود وحيد وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، قد أعلن نتائج المسحة الطبية الأخيرة التى خضع لها خماسى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى قبل مواجهة طلائع الجيش في نهائى كأس مصر، وجاءت تحاليل محمد شريف مهاجم الفريق سلبية، ليتعافى اللاعب من فيروس كورونا المستجد، ويستعد لنهائى مسابقة الكأس، كما أظهرت المسحة التى خضع لها لاعبو النادى الأهلى استمرار إيجابية مسحة أليو ديانج ووليد سليمان وأحمد ياسر ريان.