شكرا لقرائتكم تأكيدًا لسوبر كورة.. الزمالك يعلن رسميًا استمرار باتشيكو فى قيادة الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمعت لجنة الكرة بنادى الزمالك، برئاسة أيمن يونس وأشرف قاسم وعبد الحليم على، مع البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق الأبيض، وذلك لمناقشة كل الأمور الفنية للفريق فى الموسم المقبل، وناقشت لجنة الكرة مع المدير الفنى احتياجات الفريق فى الموسم الجديد، وترتيب كل الأوضاع الداخلية بالفريق وبعض الملفات الخاصة باللاعبين.

من جانبه، قال أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادى الزمالك: "باتشيكو سعيد بالتواجد فى الزمالك، وأكدنا له دعمنا الكامل للجهاز الفنى"، وهو ما يؤكد ما جاء فى "الخليج 365" بشأن عقد المفوض عن إدارة شئون الكرة بنادى الزمالك جلسة مع البرتغالى جايمى باتشيكو فى حضور أعضاء لجنة الكرة بالنادى، من أجل دعم استمرار المدير الفنى للزمالك فى المرحلة المقبلة مع توفير كافة متطلباته وتحديد خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة المقبلة للنادى الأبيض، حيث أكد "اليوم السابعط أن الجلسة ستشهد الحديث مع المدرب البرتغالى حول صفقات الفريق ومنها صفقة أمير عادل التي تم إبرامها وابداء رأيه النهائي بشأنها قبل تفعيل التعاقد خلال الفترة الحالية وغلق باب الصفقات من عدمه بعد هذه الصفقة إلى جانب عرض عليه الثنائى أحمد الشيخ وإسلام صالح لحسم مدى إمكانية ضم أحدهما بشكل نهائى من عدمه.

وانتعشت خزينة نادى الزمالك، بـ2 مليون جنيه و100 ألف جنيه، قيمة إيرادات تجديد العضويات والاشتراكات التى تواردت على النادى، أمس، الأربعاء، بعدما انتعش نادى الزمالك بـ4 مليون جنيه وتعد القيمة المتبقية لصالح النادى الأبيض من صفقتى انتقال محمد عنتر وأحمد رفعت، لاعبى الفريق الأبيض، إلى المصرى، وتحرص اللجنة التى تدير شئون نادى الزمالك فى الوقت الحالى على توفير سيولة مالية من أجل صرف كافة مستحقات لاعبى الفريق.

وترغب اللجنة التى تدير الزمالك حاليًا فى سداد رواتب اللاعبين المتأخرة والبالغة قيمتها ما يقرب من 10 مليون جنيه ثم سداد رواتب الموظفين والعاملين بالنادى الأبيض ثم التحرك بعد ذلك لسداد مقدمات عقود اللاعبين عن الموسم المقبل، بعدما انتعش أيضا نادى الزمالك بـ2.5 مليون جنيه قيمة الموافقة على انتقال محمد حسن إلى سيراميكا كيلوباترا.