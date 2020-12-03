شعب إب يكرم كوكبة من إعلاميي المحافظة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – نشوان النظاري

كرمت إدارة نادي الشعب الرياضي ” العنيد” صباح اليوم، كوكبة من إعلاميي المحافظة، الذين ساهموا في دعم النادي إعلاميا في مختلف المناسبات والفعاليات.

ويأتي تكريم النادي للإعلاميين في إطار تواصل احتفاء النادي بحصوله على لقب النادي الأكثر جماهيرية وشعبية باليمن وفق الاستفتاء الذي اجراه ونفذه الإتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأكد خالد شديوه نائب رئيس النادي في فعالية التكريم التي اقيمت في صالة الفقيد علي الصباحي، في مقر النادي، ان نادي الشعب هو نادي الجميع، وان الفعالية الجماهيرية الحاشدة الاحتفائية بفوز النادي نظمها ودعمها جميع محبي النادي.

وحث شديوه الاعلاميين الى النقد البناء والبعد عن اثارة الضغائن، والتمسك بكل ما ينفع النادي والمجتمع ..مثمنا دور كل من وقف وساند النادي للوصول الى هذا المستوى، وهذا الاستحقاق الشعبي الذي اعاد الاعتبار لواحد من أعرق الاندية بالوطن العربي.

فيما اشار وكيل النادي انور المتوكل الى ضرورة توحيد الخطاب الاعلامي، وتغليب مصلحة النادي فوق كل اعتبار .. منوها الى توجيه كافة الجهود للمصلحة النادي.

ولفت المتوكل انه يجري حاليا التنسيق لعقد ورشة عمل للاعلام الرياضي .. معلنا عن التوصول مع الاوقاف لحل اشكالية اراضي النادي خلال هذا الاسبوع.

يشار الى ان من بين الذين تم تكريمهم عبدالحكيم مقبل، محمد مزاحم، أحمد طارش خرصان، سمية سحلول، محمد ناصر الشنه، يحيى الضاوي، عبدالكريم الرعوي، يحيي المريسي،امين يحيى درموش،مالك الشعراني، بسام علوان، فؤاد العواضي، أحمد فؤاد، خيري المنصوب، طاهر الوهبي، بندر الاحمدي، حافظ علوان، محمد الورافي، عبدالحميد الكمالي، وضاح الفقيه، مضاد البعداني، عصام الكمالي، محمد العماري، محمد نصير، عمر الكثيري، طارق الحاشدي، وليد المطري، ماجد ياسين، عبدالله كرش، نشوان النظاري، عادل الشراعي، إسماعيل العزي، عمار الوصابي، فواز إسكندر، عبدالرحيم العقاب، ياسر عباد، وكذلك تم تكريم اذاعة إب، وصحيفة الرياضة، صحيفة ” لا “، صحيفة 26 سبتمبر، مكتب الاعلام بالمحافظة.

هذا ونظم النادي يوم الاثنين المنصرم وبالتزامن مع الذكرى 53 للاستقلال 30 نوفمبر ، حفلا كرنفاليا وجماهيريا كبيرا في ملعب الكبسي بإب ابتهاجا بالمناسبة، وقد حضره قيادة السلطة المحلية، وعدد من وكلاء المحافظة، ومدراء العموم، ومجموعة من الشخصيات الاجتماعية، ورجال المال والاعمال، وقدامى الرياضيين، وجمع غفير من الرياضيين والاعلاميين، ومحبي النادي واغلب القيادات الرياضية في المحافظة.

يذكر ان موقع الاتحاد الاسيوي تبنى استفتاء كبير

شمل اربعة اندية عريقة ” التلال من عدن ، والاهلي والوحدة من صنعاء، والشعب من اب “، وجرى التصويت بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي ولمدة يومين، وشارك في التصويت قرابة 270 الف، وفاز بالتصويت نادي شعب إب بلقب أكثر أندية اليمن

شعبية.

حضر فعالية التكريم مجلس ادارة النادي، ومحبي النادي، وجمع غفير من الاعلاميين والمهتمين.