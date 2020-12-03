الأهلي يرد على عدم تفعيل عقد مروان محسن الجديد لسوء مستواه

كتب: ضياء السقا

أكد مصدر بالأهلي، أنه لا صحة لما يتردد عن عدم وجود رغبة في تفعيل العقد الجديد الخاص بالمهاجم مروان محسن.

وقال المصدر لموقع "في الجول": "ما يتردد غير صحيح، لا نية لعدم تفعيل عقد مروان، والجهاز الفني لم يطلب رحيله، نحن لدينا تحديات صعبة مقبلة والتركيز عليها أهم من الشائعات".

وكان تامر النحاس، وكيل أعمال مروان محسن قد أكد في شهر أغسطس الماضي أن اللاعب مدد تعاقده مع الأهلي لمدة موسمين إضافيين، ليتبقى في عقده إجمالًا مع القلعة الحمراء 3 مواسم.

وكان مروان محسن البالغ من العمر 31 عامًا كان قد انضم لصفوف النادي الأهلي قادمًا من الإسماعيلي في صيف عام 2016، وشارك في 87 مباراة مع المارد الأحمر أحرز فيهم 22 هدفًا وصنع 6 آخرين.