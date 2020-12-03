وزير الرياضة يزور الزمالك: أولوياتنا الحفاظ على كيان النادي وضبط الأداء المالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام زايد:

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن من أولوياته الحفاظ على استقرار نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وعقد صبحي في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، خلال زيارته لمقر نادي الزمالك، اجتماعا مع اللجنة المؤقتة لإدارة شئون النادي المكونة من أحمد بكرى، وهشام إبراهيم، ومحمد عطية.

وأكد صبحي علي أهمية تحقيق الاستقرار لنادي الزمالك، حيث يعتبر نادي الزمالك أحد أهم الأندية في مصر وأفريقيا.

وأكمل وزير الرياضة: "هدفنا تحقيق الاستقرار وضبط الأداء الإداري والمالي بالنادي العريق، والحفاظ على كيان النادي من أولوياته وأولويات المجلس المؤقت."

كما أكد علي ضرورة قيام المجلس المؤقت بمتابعة كافة الملفات الخاصة بالنادي من الفرق الرياضية وعقود اللاعبين.