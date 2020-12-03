مواجهتان ناريتان في قرعة قبل نهائي دوري أمم أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أسفرت قرعة نصف نهائي دوري الأمم الاوروبية لموسم 2020 - 2021 عن مواجهتان ناريتان.

ويلتقي المنتخب الإيطالي أمام إسبانيا، فيما يصطدم المنتخب البلجيكي أمام المنتخب الفرنسي بطل العالم.

وتقام مباريات نصف النهائي ونهائي دوري الأمم الأوروبية في إيطاليا، حيث يلتقي منتخبا إيطاليا وإسبانيا في ملعب سان سيرو في ميلان يوم 6 أكتوبر 2021، فيما يلتقي منتخبا بلجيكا وفرنسا يوم 7 أكتوبر في ملعب يوفنتوس بمدينة تورينو.

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث يوم 10 أكتوبر على ملعب يوفنتوس، وفي اليوم ذاته تقام المباراة النهائية على ملعب سان سيرو بميلان.

يذكر أن المنتخب البرتغالي هو حامل لقب النسخة السابقة بعد الفوز على حساب منتخب هولندا في المباراة النهائية.