محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أسفرت قرعة نصف نهائي دوري الأمم الاوروبية لموسم 2020 - 2021 عن مواجهتان ناريتان.
ويلتقي المنتخب الإيطالي أمام إسبانيا، فيما يصطدم المنتخب البلجيكي أمام المنتخب الفرنسي بطل العالم.
وتقام مباريات نصف النهائي ونهائي دوري الأمم الأوروبية في إيطاليا، حيث يلتقي منتخبا إيطاليا وإسبانيا في ملعب سان سيرو في ميلان يوم 6 أكتوبر 2021، فيما يلتقي منتخبا بلجيكا وفرنسا يوم 7 أكتوبر في ملعب يوفنتوس بمدينة تورينو.
وتقام مباراة تحديد المركز الثالث يوم 10 أكتوبر على ملعب يوفنتوس، وفي اليوم ذاته تقام المباراة النهائية على ملعب سان سيرو بميلان.
يذكر أن المنتخب البرتغالي هو حامل لقب النسخة السابقة بعد الفوز على حساب منتخب هولندا في المباراة النهائية.
كانت هذه تفاصيل خبر مواجهتان ناريتان في قرعة قبل نهائي دوري أمم أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.