رئيس الزمالك: وزير الرياضة زارنا لتسهيل إدارة شئون النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أكد المستشار أحمد بكري رئيس نادي الزمالك الجديد أن زيارة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى مقر النادي الأبيض جاء من أجل متابعة سير عمل اللجنة المؤقتة.

وفي تصريحات للصحفيين قال بكري :"عقد وزير الشباب والرياضة جلسة مع إدارة النادي من أجل تسهيل العمل خلال الفترة المقبلة".

وأشار بكري إلى أن جلسة الوزير مع إدارة نادي الزمالك جاءت من أجل متابعة كل ما يتعلق بالنادي خلال الفترة الحالية والمقبلة.

يُذكر أن وزارة الشباب والرياضة كانت قد أحالت مجلس إدارة الزمالك إلى النيابة العامة للتحقيق في المخالفات المالية بالنادي، بعد إيقاف مرتضى منصور الرئيس السابق 4 سنوات من اللجنة الأوليمبية.