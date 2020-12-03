بعد موسم الـ39 دقيقة.. صالح جمعة ينشد العودة للحياة مع كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

انتهت رحلة صالح جمعة مع النادي الأهلي برحيل مجاني، ليلتقطه فريق كليوباترا الصاعد حديثاً للدوري الممتاز، أملاً في أن يساعد كل طرف الأخر.

موسم صالح جمعة الأخير مع الأهلي كان كارثياً على مستوى النتائج والمشاركات والأرقام، لتنتهي مسيرة اللاعب في القلعة الحمراء بأسوأ نهاية ممكنة.

صالح جمعة لعب مع الأهلي هذا الموسم (2019-2020) 3 مباريات فقط كبديل، جميعها في مباراة الدوري، ولم يشارك في كأس مصر أو دوري أبطال إفريقيا أو كأسي السوبر في بداية الموسم وخلاله.

جمعة لعب 39 دقيقة فقط على مدار الموسم، بينها 6 دقائق أمام المصري مع المدرب السويسري رينيه فايلر، ومع موسيماني لعب 11 دقيقة أمام إنبي، و22 دقيقة أمام طلائع الجيش، وجلس على مقاعد البدلاء في مباراتي المقاولون وبيراميدز لكن دون مشاركة.

الأهلي أعلن انتهاء كل الفرص المتعددة التي منحها لصالح جمعة، واختار أن تنتهي العلاقة التعاقدية بين الطرفين عند هذا الحد، ليرحل اللاعب مجاناً.

مشكلة صالح جمعة في الموسم الحالي كانت عدم الالتزام في مواعيد التدريبات وعلى المستوى البدني وكذلك الفني، وهو الأمر الذي أعلنه المدرب السويسري السابق للأهلي رينيه فايلر.

فقد صالح موقعه في قلعة مختار التتش، ليبدأ البحث عن نفسه من جديد وهو في سن الـ27، أملاً أن يعود للحياة مجدداً في الملاعب المصرية مع فريق سيراميكا كليوباترا.

كليوباترا نجح في استقطاب عدد كبير من نجوم الدوري المصري الممتاز، ورغم علمه بمشاكل صالح جمعة المتعلقة بالالتزام والتي أنهت مسيرته مع الأهلي، أقدم على المجازفة وتعاقد مع اللاعب.

وينتظر الفريق الذي يشارك لأول مرة في الدوري الممتاز مساعدة كبيرة من صالح جمعة، بينما ينتظر اللاعب نفس الشيء من فريقه الجديد، حيث يأمل في فرصة للمشاركة أساسياً وتقديم نفسه من جديد لجمهور وإعلام الكرة المصرية، في محاولة لمحو الصورة السيئة التي لازمته خلال فترته الأخيرة مع الأهلي.