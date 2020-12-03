كاف لمصراوي: لا يوجد ما يمنع مشاركة الشحات في السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

قال مصدر في لجنة المسابقات في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إن مشاركة حسين الشحات لاعب النادي الأهلي في مباراة السوبر الأفريقي قانونية.

وكان الشحات قد تعرض للطرد عقب مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي بحسب تصريحات من اللاعب في لقاء تليفزيوني عقب المواجهة.

وعلى الرغم من إعلان النادي الأهلي قانونية مشاركة اللاعب في بطولة السوبر والتي ستقام أمام نهضة بركان المغربي الشهر الجاري، إلا أن حالة من الجدل دارت حول الأمر.

مصدر في لجنة المسابقات بـ"كاف" قال لمصراوي، إن مشاركة - اللاعب الذي تعرض للطرد في نهائي دوري الأبطال - في مواجهة السوبر قانونية ولا يوجد أي أزمة في هذا الأمر.

مصدر أخر في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم رد لمصراوي : "البطاقات الحمراء في نهائي دوري الأبطال لا تؤثر على مباراة السوبر."

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة عقد اجتماعًا للمكتب التنفيذي في الكاف لتحديد موعد مباراة السوبر الأفريقي والذي سيقام في العاصمة المصرية القاهرة.

كاف كان قد وقع عقدًا مع الاتحاد القطري لكرة القدم لإقامة السوبر لمدة ثلاث نسخ، تم لعب نسختين فاز الرجاء في الأولى وفاز الزمالك في الثانية قبل أن يتم نقل الثالثة للقاهرة.