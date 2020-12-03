محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:
قال مصدر في لجنة المسابقات في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إن مشاركة حسين الشحات لاعب النادي الأهلي في مباراة السوبر الأفريقي قانونية.
وكان الشحات قد تعرض للطرد عقب مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي بحسب تصريحات من اللاعب في لقاء تليفزيوني عقب المواجهة.
وعلى الرغم من إعلان النادي الأهلي قانونية مشاركة اللاعب في بطولة السوبر والتي ستقام أمام نهضة بركان المغربي الشهر الجاري، إلا أن حالة من الجدل دارت حول الأمر.
مصدر في لجنة المسابقات بـ"كاف" قال لمصراوي، إن مشاركة - اللاعب الذي تعرض للطرد في نهائي دوري الأبطال - في مواجهة السوبر قانونية ولا يوجد أي أزمة في هذا الأمر.
مصدر أخر في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم رد لمصراوي : "البطاقات الحمراء في نهائي دوري الأبطال لا تؤثر على مباراة السوبر."
ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة عقد اجتماعًا للمكتب التنفيذي في الكاف لتحديد موعد مباراة السوبر الأفريقي والذي سيقام في العاصمة المصرية القاهرة.
كاف كان قد وقع عقدًا مع الاتحاد القطري لكرة القدم لإقامة السوبر لمدة ثلاث نسخ، تم لعب نسختين فاز الرجاء في الأولى وفاز الزمالك في الثانية قبل أن يتم نقل الثالثة للقاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر كاف لمصراوي: لا يوجد ما يمنع مشاركة الشحات في السوبر الأفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.