الهلال يفوز على الفتح بثلاثية ويقفز إلى صدارة ترتيب الدوري السعودي

حقق فريق الهلال السعودي فوزاً بثلاثية نظيفة على نظيره الفتح، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد الملك فهد الدولي في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي « دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين» .

تقدم عمر خربين بالهدف الأول عند الدقيقة 31 ، قبل أن يضاعف سالم الدوسري النتيجة عند الدقيقة 47 ، واختتم محمد كنو ثلاثية الهلال عند الدقيقة 52.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى النقطة 16 ليستعيد صدارة ترتيب الدوري ، بينما

تجمد رصيد الفتح عند النقطة 10 في الترتيب الرابع .وخاض الهلال المباراة بتشكيل مكون من ..

حراسة المرمى: عبدالله الجدعاني.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، محمد البريك، محمد جحفلي، جانغ هيون.

خط الوسط: سالم الدوسري، سلمان الفرج، لوسيانو فيتو، عمر خربين، محمد كنو.

خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز.

وجاء الهلال في وصافة ترتيب الدوري السعودي قبل المباراة برصيد 13 نقطة.