نيمار: لدي رغبة جارفة في اللعب بجوار ميسي

لم يخفِ النجم البرازيلي نيمار ،رغبته الجارفة في اللعب مجددا مع نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وجاء كلام ميسي في تصريحات لشبكة "إي إس بي إن " الأميركية حيث قال: ما أريده أكثر من أي شيء آخر، هو الاستمتاع مجددا بالتواجد معه على ارضية الملعب، ارغب في اللعب مجددا معه، يتعين علينا القيام بذلك العام المقبل.

وقال مازحا: أنا مستعد للتخلي

له عن مركزي داخل الملعب.

ولعب نيمار الى جانب ميسي على مدى 4 سنوات قبل أن ينتقل الى باريس سان جيرمان عام 2017 مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

وحاول الفريق الكاتالوني استعادة خدمات نيمار عام 2019 لكنه لم ينجح في اقناع الادارة الباريسية

اما الان فأن برشلونة يعاني

من ضائقة مالية بسبب تفشي فيروس كورونا ،وقام النادي بالتفاوض مع لاعبيه لتخفيض أجورهم بما يوفر على خزائن النادي مبلغا مقداره 122 مليون يورو، وبالتالي من المستبعد قيامه بأي خطوة لاستعادة نجمه البرازيلي.

ويستطيع ميسي الذي ينتهي عقده مع برشلونة في يونيو المقبل ترك فريقه بعدما حاول ذلك في نهاية الموسم الماضي.

لكن رئيس النادي آنذاك (استقال لاحقا) جوزيب ماريا بارتوميو رفض التخلي عنه ولن تعرف هوية خلفه إلا بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 يناير المقبل.