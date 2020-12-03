رئيس برشلونة السابق: كان مفترضاً بيع "ميسي"

قال رئيس برشلونة المؤقت كارلس تيسكتس أن ناديه كان عليه بيع ليونيل ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال تيسكتس لمحطة "راك 1" الإذاعية: من الناحية الاقتصادية، كنت أفضل بيع ميسي في الصيف، سواء من ناحية توفير ميزانية الرواتب والأجور، أو من

ناحية الأموال التي سنجنيها من عملية البيع.

وأضاف: كان ذلك مطلوبا في حينه ، مع موافقة الجهاز الفني وليس قراري وحدي.

وينتهي العقد الحالي لميسي في يونيو المقبل، وحينها يمكنه الرحيل مجانًا.

وربطت تقارير إعلامية بين انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي بعدما أرسل (بروفاكس) للنادي الكاتالوني يبدي فيه رغبته بالرحيل.

وقال في وقت لاحق إن قراره كان بسبب خيبة أمله في نهج مجلس الإدارة السابق للنادي.

واستقال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة السابق في أكتوبر الماضي؛ ليتجنب مواجهة اقتراع بحجب الثقة منه.

وتولى تيسكتس المسؤولية مؤقتا حتى انتخابات الرئاسة المقررة الشهر المقبل.