أشرف صبحي يفتتح مجمع حمامات السباحة بنادي الزهور

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مجمع حمامات السباحة الذي تم الانتهاء من إنشاؤه بنادي الزهور الرياضي فرع التجمع الخامس.

رافق الوزير خلال الافتتاح المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، وعدد من أعضاء اللجنة، والدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية، والمهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة، وبعض من رؤساء الاتحادات

وشهد الحضور تقريراً مصوراً حول مراحل إنشاء مجمع حمامات السباحة الذي يضم حمام سباحة أوليمبي والمدرجات الملحقة به، وحمام سباحة مُغطي، وحمام سباحة ترفيهي، وتضمن حفل افتتاح مجمع حمامات السباحة مجموعة من العروض قدمها أعضاء النادي من البراعم في خطاب رئيس اللجنة البارالمبية، والمهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة، وبعض من رؤساء الاتحادات الرياضية ، ومجلس إدارة نادي الزهور برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، وسط تواجد مجموعة من أعضاء النادي، ولفيف من الشخصيات الرياضية.وشهد الحضور تقريراً مصوراً حول مراحل إنشاء مجمع حمامات السباحة الذي يضم حمام سباحة أوليمبي والمدرجات الملحقة به، وحمام سباحة مُغطي، وحمام سباحة ترفيهي، وتضمن حفل افتتاح مجمع حمامات السباحة مجموعة من العروض قدمها أعضاء النادي من البراعم في رياضة السباحة.

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