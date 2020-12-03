بيليه يرثي مارادونا بعبارات مؤثرة

عبر «الجوهرة السمرا» وأسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، عن المشاعر التي انتابته بعد رحيل دييجو أرماندو مارادونا ومرور عدة أيام على فراقه، برسالة رثى فيها النجم الراحل بكلمات مؤثرة.

وقال بيليه عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي برسالة بالإنجليزية جاءت كالآتي:

«لقد مرت سبعة أيام منذ مغادرتك. أحب الكثير من الناس مقارنتنا

طوال حياتهم. لقد كنت عبقريا فتنت العالم. ساحر مع الكرة عند قدميك. أسطورة حقيقية. لكن فوق كل ذلك ، بالنسبة لي، ستكون دائمًا صديقًا رائعًا، وبحب أكبر.

اليوم، مقارانتنا ببعض كلاعبين ستكون بشكل أقل، وفي تلك الفترة سيكون البدء في الإعجاب ببعضنا البعض أكثر. لذا، أود أن أقول لك إنك

لا تضاهى أي شخص.

اتسم مسارك في الحياة بالصدق، وأعلم أنه علينا أن نحب دائماً و الآن أقول "أنا أحبك" كثيرًا. رحيلك السريع لم يسمح لي بقولها سابقاً، لذلك أكتب فقط الآن: أحبك يا دييجو.

صديقي العظيم ، شكرا جزيلا لك على رحلتنا بأكملها. في يوم من الأيام، في الجنة، سنلعب معًا في نفس الفريق. وستكون هذه هي المرة الأولى التي أقوم فيها بالضرب في الهواء دون الاحتفال بهدف، ولكن بدلًا من ذلك، يمكنني أن أعانقك مرة أخرى» .