المقاولون يواصل استعداداته لملاقاة بطل جيبوتي في إياب دور الـ 64 للكونفدرالية

يواصل فريق المقاولون العرب ، استعدادته لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي، المقرر له غدًا الجمعة، ضمن إياب دور الـ٦٤ من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. ويستعد ذئاب الجبل بقوة لمواجهة أرتا سولار، ويسعى لتخطي عقبة الفريق الجيبوتي، للصعود لدور الـ٣٢ من البطولة الكونفدرالية، ومواجهة النجم الساحلي التونسي.
ويلتقي الفريقين، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وستنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً.
كانت مباراة الذهاب، انتهت بفوز ذئاب الجبل، بهدف نظيف، بجيبوتي.
ووصلت بعثة فريق أرتا سولار أمس الأربعاء للقاهرة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، فيما عادت بعثة ذئاب الجبلمن جيبوتي صباح يوم الأثنين.
أجرى لاعبو المقاولون العرب، والجهاز الفني والإداري مسحة كورونا أمس الأربعاء، قبل ٤٨ ساعة من مباراة العودة التي ستكون يوم الجمعة المقبلة.
وأبرم المقاولون العرب، حتى الآن 10 صفقات هم، التونسي وسام النغموشي الذي انتهى عقده مع الترجي، وأحمد داوودا لاعب الزمالك وطلائع الجيش السابق، والتونسي هيثم الجويني، وأحمد عبد العزيز لاعب نادي إنبي، وأحمد شكري لاعب إنبي السابق، بالإضافة لخالد الحسيني مدافع سيراميكا كليوباترا، وأحمد مجدي لاعب الجونة السابق، و كابوريا لاعب الزمالك، وباسم علي لاعب النادي الأهلي وحمدي زكي لاعب الإسماعيلي.
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