المقاولون يواصل استعداداته لملاقاة بطل جيبوتي في إياب دور الـ 64 للكونفدرالية

يواصل فريق المقاولون العرب ، استعدادته لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي، المقرر له غدًا الجمعة، ضمن إياب دور الـ٦٤ من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. ويستعد ذئاب الجبل بقوة لمواجهة أرتا سولار، ويسعى لتخطي عقبة الفريق الجيبوتي، للصعود لدور الـ٣٢ من البطولة الكونفدرالية، ومواجهة النجم الساحلي التونسي.

ويلتقي الفريقين، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وستنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً.

كانت مباراة الذهاب، انتهت بفوز ذئاب الجبل، بهدف نظيف، بجيبوتي.

حرص المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب على عقد جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس لتحفيزهم قبل مباراة العودة أمام ارتا سولار بطل جيبوتي.

ووصلت بعثة فريق أرتا سولار أمس الأربعاء للقاهرة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، فيما عادت بعثة ذئاب الجبل

من جيبوتي صباح يوم الأثنين.أجرى لاعبو المقاولون العرب، والجهاز الفني والإداري مسحة كورونا أمس الأربعاء، قبل ٤٨ ساعة من مباراة العودة التي ستكون يوم الجمعة المقبلة.

وأبرم المقاولون العرب، حتى الآن 10 صفقات هم، التونسي وسام النغموشي الذي انتهى عقده مع الترجي، وأحمد داوودا لاعب الزمالك وطلائع الجيش السابق، والتونسي هيثم الجويني، وأحمد عبد العزيز لاعب نادي إنبي، وأحمد شكري لاعب إنبي السابق، بالإضافة لخالد الحسيني مدافع سيراميكا كليوباترا، وأحمد مجدي لاعب الجونة السابق، و كابوريا لاعب الزمالك، وباسم علي لاعب النادي الأهلي وحمدي زكي لاعب الإسماعيلي.

