عمر خربين يمنح الهلال تقدماً على الفتح بالشوط الأول

منح السوري عمر خربين لاعب فريق الهلال ، تقدماً لناديه على حساب الفتح بهدف دون رد خلال الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب ستاد الملك فهد الدولي ، ضمن منافسات الجولةالسادسة لبطولة الدوري السعودي « دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين» .
جاء الهدف في الدقيقة 31.
ويخوض الهلال المباراة بتشكيل مكون من ..
حراسة المرمى: عبدالله الجدعاني.
خط الدفاع: ياسر الشهراني، محمد البريك، محمد جحفلي، جانغ هيون.
خط الوسط: سالم الدوسري، سلمان الفرج، لوسيانو فيتو، عمر خربين، محمد كنو.
خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز.
ويحتل الهلال قبل اللقاء ، وصافة ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة ، فيما يأتي الفتح في الترتيب الرابع برصيد 10 نقاط .
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