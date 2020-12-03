عمر خربين يمنح الهلال تقدماً على الفتح بالشوط الأول

منح السوري عمر خربين لاعب فريق الهلال ، تقدماً لناديه على حساب الفتح بهدف دون رد خلال الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب ستاد الملك فهد الدولي ، ضمن منافسات الجولة

السادسة لبطولة الدوري السعودي « دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين» .جاء الهدف في الدقيقة 31.ويخوض الهلال المباراة بتشكيل مكون من ..حراسة المرمى: عبدالله الجدعاني.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، محمد البريك، محمد جحفلي، جانغ هيون.

خط الوسط: سالم الدوسري، سلمان الفرج، لوسيانو فيتو، عمر خربين، محمد كنو.

خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز.

ويحتل الهلال قبل اللقاء ، وصافة ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة ، فيما يأتي الفتح في الترتيب الرابع برصيد 10 نقاط .