الشباب والرياضة : " 1054 " هدف بمنافسات الأسبوع الثالث من دوري مراكز الشباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، نتائج الأسبوع الثالث من دوري مراكز الشباب النسخة الثامنة، بإقامة 260 مباراة في 26 محافظة، تحت شعار " مصر أولًا..لا للتعصب".
وأنتهت 208 مباراة بنتيجة الفوز، فيما حسم التعادل 52 مواجهة بين فرق مراكز الشباب المشاركة بالدوري، وأحرز اللاعبون 1054 هدفًا، وجاءت مراكز شباب كفر الشيخ الأعلى تهديفًا ب58
ويقام مباريات دوري مراكز الشباب بمجموعة من الاجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من الفيروس المستجد، حفاظا على سلامة اللاعبين وجميع المشاركين في المنافسات والتي تأتي في صدارة أولويات الوزارة حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.
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