شاهد فيديو اهداف مباراة الهلال والفتح فى الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف لقمة مباريات اليوم الخميس في الدوري السعودي للمحترفين بين الهلال والفتح، لحساب الجولة السادسة المؤجلة منذ نهاية الشهر الماضي.

انطلقت مباراة الهلال والفتح في تمام الساعة 14:40 بتوقيت جرينيتش، 16:40 بتوقيت مصر ، 17:40 بتوقيت السعودية، على ملعب الملك فهد الدولي.

ارتقى الهلال لصدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، عقب فوزه المستحق بثلاثية نظيفة على ضيفه الفتح اليوم الخميس في المرحلة السادسة للمسابقة.

وارتفع رصيد الهلال، المنتشي بتتويجه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين عقب فوزه في نهائي البطولة على النصر يوم السبت الماضي، إلى 16 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه الشباب، محققا انتصاره الخامس في المسابقة هذا الموسم، مقابل تعادل وحيد.

في المقابل، تجمد رصيد الفتح، الذي تلقى خسارته الثانية في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل ثلاثة انتصارات وتعادل وحيد، عند عشر نقاط في المركز الرابع.

افتتح المهاجم السوري عمر خربين التسجيل لمصلحة الهلال، قبل أن يضيف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 47، فيما تكفل محمد كنو بإحراز الهدف الثالث للفريق الأزرق في الدقيقة 52.

إليكم اهداف مباراة الهلال والفتح فى الدوري السعودي

هدف تقدم الهلال عن طريق “عمر خربين”

هدف ثان ملغي للهلال

هدف الهلال الثاني عن طريق “سالم الدوسري”

هدف الهلال الثالث عن طريق “كنو”