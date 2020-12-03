دعم الدوري الإنجليزي للشذوذ الجنسي يضع اللاعبين المسلمين في ورطة

الشذوذ الجنسي يضع المحترفين المسلمين في ورطة بعد تحديد الدوري الإنجليزي جولات دعم الشواذ..

حددت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولات المقرر أن يتم تخصيصها لدعم الشواذ جنسيًا، حيث يقوم البريميرليج بدعمهم موسميًا لمدة أسبوعين في نهاية كل عام.

وخصصت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الجولتين المقبلتين من المسابقة، لدعم حملة الشواذ التي تنظم سنويًا في فعاليات البطولة الإنجليزية.

وسترتدي كافة فرق الدوري الإنجليزي شعارات دعم للشواذ على قمصانهم خلال هاتين الجولتين، وكذلك سيتم وضع لافتات في المدرجات تحمل أعلام القوس قزح.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية في تقرير لها، أن إنجلترا بها أربعة مليون نسمة من الشواذ جنسيًا، وقررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز دعمهم من خلال تلك الحملة كل عام، لتوصيل رسالة إليهم تفيد بوجودهم والاعتراف بهم.

بدوره وضع ذلك المحترفين المسلمين المتواجدين بصفوف فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، في حرجًا شديدًا خلال منافسات تلك الجولات من المسابقة.

وعانى نجم ليفربول، محمد صلاح من هذا الحرج خلال الموسم الماضي، بعدما أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز دعم الشواذ في الجولة الخامسة عشر من البريميرليج، وصادفت تلك الجولة مباراة ديربي الميرسيسايد بين الريدز وإيفرتون.

وأثار النجم المصري الجدل بجلوسه على مقاعد بدلاء ليفربول طوال المباراة، وبرر المدير الفني للريدز، يورجن كلوب عدم مشاركة صلاح، بأنه فضل إراحته استعدادًا لمواجهة سالزبورج النمساوي في دوري أبطال أوروبا.

وتضع رابطة الدوري الإنجليزي شروطًا عدة لدعم الشواذ، والتي تعتبر تعجيزية للاعبين المسلمين الرافضين للدعم، حيث تصر الرابطة على تلوين شارات القيادة وكذلك أربطة أحذية اللاعبين بألوان قوس قزح.

ويشارك في الدوري الإنجليزي العديد من اللاعبين المسلمين، وأصبح حتميًا على الجميع ارتداء شارة دعم الشواذ جنسيًا، وهو ما يتعارض مع تعاليم وأحكام الدين الإسلامي.