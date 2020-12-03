الدوري الالماني | بايرن ميونخ يصطدم بلايبزيج في قمة غير عادية

يستضيف بايرن ميونخ المتصدر فريق لايبزج الوصيف يوم السبت في قمة مبكرة ضمن المرحلة العاشرة من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وفي الوقت الذي أراح فيه بايرن بطل الثلاثية في الموسم الماضي، العديد من نجومه الأساسيين خلال التعادل بهدف لمثله مع أتلتيكو مدريد الإسباني الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا عقب ضمان التأهل لدور الستة عشر من البطولة القارية، فإن لايبزيج فاز بصعوبة على ملعب إسطنبول باشاك شهير التركي 4 3/ مساء الأربعاء لينعش آمال التأهل في البطولة ذاتها.

وتنطلق الجولة العاشرة من البوندسليجا غدًا الجمعة بمباراة ديربي برلين بين هيرتا وضيفه يونيون على أن يلتقي شالكه الذي لم يعرف طعم الفوز في أخر 25 مباراة له في الدوري المحلي، يوم الأحد مع باير ليفركوزن الذي لم يتعرض لأي هزيمة في الموسم الحالي.

ويأمل بوروسيا دورتموند في استعادة توازنه بعد خسارته في الجولة الماضية على يد ضيفه كولون بهدفين مقابل هدف، عندما يخرج لملاقاة آنتراخت فرانكفورت يوم السبت.

وقال جوليان ناجلسمان مدرب لايبزيج إن فريقه يخوض “ثلاث مباريات مثيرة في غضون اسبوع” حيث أن الرحلة لملعب بايرن يعقبها مواجهة حياة أو موت مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في دوري الأبطال.

وقال ناجلسمان “لهذا لا توجد أي من هذه المباريات أهم من الأخرى، نستعد حتى نستطيع الفوز بكل المباريات”.

وأضاف “إذا لم نفز على بايرن في البوندسليجا يوم السبت سيكون لازال بإمكاننا تحقيق أهدافنا، لكن هذا لا يعني أننا لا نريد الذهاب إلى هناك وتحقيق الفوز”.

وأشار “نظرًا لعدد المباريات التي نواجهها فهناك مجال للخطأ”.

ويتأخر لايبزج بفارق نقطتين عن بايرن بعد تعادله مرة واحدة أكثر من النادي البافاري هذا الموسم في الوقت الذي خسر فيه كلاهما مرة واحدة.

وقال مارسيل سابيتزر لاعب لايبزج “أمامنا مباراتين غاية في الصعوبة، لكننا في وضعية جيدة، المركز الثاني بالدوري ونسيطر على مصيرنا في دوري الأبطال”.

وأضاف “وبالتالي يمكننا الذهاب إلى هتين المباريتين بثقة، بالتأكيد تحتاج إلى كثير من التوفيق للفوز على بايرن، من المهم أن نجدد نشاطنا وننفذ خطة المباراة”.

ويستعد بايرن للأستعانة بالحارس مانويل نوير ولاعب الوسط ليون جوريتسكا والمهاجم روبرت ليفاندوفسكي أمام لايبزج، في حضور كوكبة من المواهب الشابة.

و بعد التأهل إلى الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال كمتصدر للمجموعة، حقق بايرن مراده في إسبانيا أمام أتلتيكو بعد تسجيل هدف التعادل 1 1/ في اللحظات الأخيرة.

وقال هانز فليك مدرب بايرن “بالنسبة للاعبين الشباب، سعيد بخوض مباراتهم الأولى في ملعب مثل هذا”.

ولكن بعد الفوز مرة واحدة فقط على لايبزج خلال آخر خمس مواجهات جمعتهما في البوندسليجا، فإن فليك لن يغامر بالشباب بل سيدفع بكل قوته الضاربة.

ويتطلع دورتموند صاحب المركز الرابع لاستغلال مواجهة القمة بين بايرن ولايبزج، عندما يلاقي فرانكفورت أحد فرق وسط الجدول ،بعد الخسارة أمام كولون ثم التعادل مع لاتسيو الإيطالي بدوري الأبطال.

وتحوم الشكوك حول مشاركة مدافع دورتموند ماتس هوميلز بعد تعرضه لكدمة في الوقت الذي تم فيه استبعاد الهداف إيرلينج هالاند بحسب مدير الكرة مايكل زورك، الذي أكد “كان من الواضح أن لاعب أو إثنين نال منهما الإرهاق أمام لاتسيو”.

أما ليفركوزن صاحب المركز الثالث فيخرج لملاقاة شالكه بعد المواجهة التي تجمع بين فيردر بريمن وشتوتجارت يوم الأحد.

وقال مانويل باوم مدرب شالكه أن “التوازن بين الجهد والمردود لا يسير بشكل صحيح في الوقت الراهن” بعد خسارة الفريق على ملعب بوروسيا مونشنجلادباخ بأربعة أهداف لهدف في الجولة الأخيرة.

ويلتقي هوفنهايم مع أوجسبورج يوم الإثنين فيما يلتقي يوم السبت فرايبورج مع جلادباخ وكولون مع فولفسبورج وأرمينيا بيليفيلد مع ماينز بعد مباراة الديربي التي تجمع بين هيرتا ويونيون غدًا الجمعة.

وقال برونو لاباديا مدرب هيرتا الذي يحتل المركز الثالث عشر قبل مواجهة يونيون صاحب المركز السادس “الفوز لازال مميزًا في مواجهة الديربي”.

ومثل جميع المباريات الأخرى، لن يتم السماح للجماهير بالحضور في إطار القيود التي تفرضها ألمانيا لمواجهة جائحة كورونا.