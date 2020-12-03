بوروسيا دورتموند يُحدد مدة غياب هالاند، وعودة ماتس هوملز وشيكة

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم أن نجمه النروجي إيرلينج هالاند سيغيب عن الملاعب حتى يناير المقبل بعد تعرضه لتمزق في عضلات الفخذ الخلفية وأن إصابة المدافع ماتس هوملز في كاحله ليست بالسوء المتوقع.

وسجل هالاند البالغ من العمر 20 عامًا، 17 هدفًا في 13 مباراة هذا الموسم منها ستة خلال أربع مباريات في دوري الأبطال ليتربع بها على صدارة سجل الهدافين.

وأكد مدرب دورتموند السويسري لوسيان فافر أنه “لن يلعب حتى يناير هذا سيؤثر علينا، ويبدو أنه لعب كثيرًا في الآونة الأخيرة”.

وغاب هالاند عن المباراة ضد لاتسيو الإيطالي الأربعاء ضمن الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا وضمن تأهله إلى دور الـ16 بتعادله بهدف لمثله، وسينال الفريق الألماني صدارة المجموعة السادسة في حال فوزه الثلاثاء المقبل على زينيت سان بطرسبيرج الروسي.

بدوره تعرّض هوملس للإصابة خلال المباراة ضد لاتسيو حينما داس هداف الفريق الإيطالي تشيرو إيموبيلي على كاحله ما استلزم خضوعه للرعاية الطبية.

وأكد هوملس على حسابه في “إنستجرام” أن الإصابة ليست خطيرة كما كان يخشى سابقًا وقال “لقد عدت للتو من المستشفى. يبدو أنها (الإصابة) ليست خطيرة جدًا ويمكن شفاؤها في غضون أيام قليلة”.

ويحتل دورتموند المركز الرابع في الدوري المحلي واصبحت صفوفه مليئة بالإصابات، فعدا عن هالاند وهوملز، شوهد لاعب وسطه الانجليزي اليافع جود بيلينغهام (17 عامًٍا) يعرج بعد إنتهاء المباراة مع لاتسيو، بالأضافة إلى البلجيكي توما مونييه، وايمري كان.

ويلعب دورتموند مباراته المقبلة السبت في ضيافة آينتراخت فرانكفورت واشار المدير الرياضي للنادي ميكايل تسورك إلى أن “بعض اللاعبين مُنهكين جدًا”.