شاهد فيديو اهداف مباراة النصر وابها فى الدوري السعودي “العالمي يواصل بدايته الكارثية”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة النصر وابها فى الدوري السعودي، ضمن مباريات اليوم الخميس 3 ديسمبر 2020، بالجولة السادسة.

واصل النصر بدايته الكارثية في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) هذا الموسم، عقب خسارته بنتجية 2-1 أمام مضيفه أبها.

وتجمد رصيد النصر، الذي تلقى خسارته الخامسة في البطولة هذا الموسم مقابل تعادل وحيد، عند ثلاث نقاط في المركز الخامس عشر (قبل الأخير)، في حين ارتفع رصيد أبها إلى سبع نقاط في المركز الحادي عشر.

بادر النصر بالتسجيل عبر لاعبه أيمن يحيى في الدقيقة 19، لكن أبها رد بهدفين حملا توقيع محترفه السويدي كارلوس ستراندبيرج في الدقيقتين 55 و70.

وأهدر النصر فرصة إدراك التعادل في الوقت القاتل، بعدما أضاع مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله ركلة جزاء في الدقيقة 90.

تأتي تلك الخسارة، لتضاعف جراح النصر، الذي أخفق في الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين مؤخرا، بخسارته 2-1 أمام الهلال في المباراة النهائية للمسابقة يوم السبت الماضي.

إليكم اهداف مباراة النصر وابها فى الدوري السعودي

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