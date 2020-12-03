رسميًا | النرويج تستعين بمدرب جديد بعد رحيل لاجرباك

أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم اليوم الخميس تعيين ستال سولباكن، مدرب ولفرهامبتون واندرارز السابق، لقيادة المنتخب الأول خلفًا للسويدي لارس لاجرباك الذي ترك المنصب بالتراضي بعد ثلاث سنوات.

وقاد سولباكن (52 عامًا)، الذي انتهت مسيرته كلاعب بشكل مفاجئ في 2001 حين عانى من أزمة قلبية في مران مع كوبنهاجن، الفريق الدنمركي للفوز بثمانية ألقاب للدوري والوصول لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا خلال فترتين.

كما درب كولونيا الألماني وقاد ولفرهامبتون في موسم 2012-2013.

وقال سولباكن الذي وقع على عقد لأربع سنوات “أنا فخور وأتشرف بأن أكون المدرب الوطني الجديد وهذا وقت مناسب لتولي القيادة. قام لارس لاجرباك بعمل رائع وطور مؤسسة سيكون من المشوق العمل بها”.

وسيدير سولباكن مجموعة شابة يتقدمها هداف بوروسيا دورتموند إيرلينج هالاند وصانع لعب ريال مدريد مارتن أوديجارد. وتقدمت النرويج 40 مركزًا في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي (الفيفا) في فترة لاجرباك.