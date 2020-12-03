تقرير | ريال مدريد يواجه اشبيلية بضغوطات كبيرة على زيدان

يتأهب ريال مدريد للمواجهة المرتقبة أمام مضيفه إشبيلية على ملعب “رامون سانشيز بيزخوان” بعد غد السبت ضمن المرحلة الثانية عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم، في الوقت الذي يواجه فيه الفريق الملكي ومديره الفني زين الدين زيدان ضغوطًا هائلة بسبب تراجع النتائج.

أما برشلونة، المنتشي بفوزه أمس الأربعاء على فرينكفاروزي المجري 3 / صفر في دوري الأبطال، فيحل ضيفًا على قادش مساء السبت كما يحل ريال سوسيداد المتصدر ضيفًا على ألافيس مساء الأحد، بينما يستضيف أتلتيكو مدريد فريق بلد الوليد مساء السبت.

وحقق ريال مدريد انتصارًا واحدًا فقط خلال آخر خمس مباريات له في كل المسابقات وقد تلقى خسارتين محرجتين أمام ألافيس وفالنسيا في الدوري كما خسر أمام شاختار دونيتسك الأوكراني صفر / 2 أمس الأول الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وبات ريال مدريد مهددًا بالخروج من دور المجموعات في دوري الأبطال، ولا بديل أمامه سوى الفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في الجولة السادسة الأخيرة، من أجل تفادي هذا المصير.

وفي الدوري الإسباني، يحتل ريال مدريد حامل اللقب المركز الرابع بفارق سبع نقاط خلف المتصدر ريال سوييداد، علمًا بأن ريال مدريد خاضر عشر مباريات في المسابقى حتى الآن في حين خاص سوسيداد 11 مباراة.

وذكرت صحيفة “دياريو سبورت” الإسبانية أن زيدان فقد الثقة بلاعبيه، بينما ذكرت صحيفة “ماركا” أن ماوريسيو بوتشيتينو وراؤول على رأس المرشحين لخلافة زيدان.

ومن جانبه، أكد زيدان، الذي قاد ريال مدريد للتتويج بدوري الأبطال في ثلاثة مواسم متتالية خلال فترة عمله الأولى في منصب المدير الفني، إنه لن يرحل عن المنصب رغم تراجع مستويات الفريق مؤخرًا، وأكد أن الفريق قادر على تعديل مساره.

وقال زيدان عقب الهزيمة أمام شاختار دونيتسك :”لن أستقيل، لن يحدث هذا أبدًا.”

وأضاف :”دائمًا ما كنا نمر بلحظات حساسة. صحيح أننا نمر بسلسلة نتائج سيئة، لكن علينا المضي قدمًا.”

وأضاف :”أثق في اللاعبين، وبالطبع لدي القوة. في المباراة أمام ألافيس لم نستحق الفوز، لكننا كنا نستحق الفوز بهذه المباراة (أمام شاختار). لا بديل عن العمل والأستمرار من أجل العودة لتحقيق نتائج جيدة.”

وتابع زيدان :”هي لحظة صعبة، لكنني واثق من أننا سنفرض شخصيتنا، لأنه لا بديل أمامنا سوى الفوز في المباراة المقبلة (بدوري الأبطال). وأنا واثق في قدرتنا على تحقيق ذلك.”

كذلك تلقى إشبيلية هزيمة ثقيلة في دوري الأبطال أمس الأربعاء حيث خسر على ملعبه أمام تشيلسي صفر / 4 ، وقد سجل أوليفيه جيرو الأهداف الأربعة للفريق الإنجليزي.

وكان جولن لوبيتيجي المدير الفني لإشبيلية قد أراح عددًا من لاعبيه الأساسيين في مباراة أمس استعدادًا لمباراة ريال مدريد.

كذلك لا يزال برشلونة بعيدًا عن أفضل مستوياته حتى الآن في الدوري الإسباني الذي تبدو المنافسة فيه مفتوحة بشكل كبير.

ولجأ رونالدو كومان المدير الفني لبرشلونة إلى إراحة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في المباراة أمام فرينكفاروزي المجري، وذلك استعدادًا للمواجهة المقررة أمام قادش بعد غد السبت.

ورغم الأزمة الدفاعية التي يعاني منها برشلونة، حيث لا يتوفر لديه حاليًا سوى لاعب وحيد لمركز قلب الدفاع من الأساسيين وهو كليمون لونجليه، نجح الفريق الكتالوني في الحفاظ على نظافة شباكه في ثلاث مباريات متتالية وحقق فيها نتائج مرضية.

ونجح المهاجم الدنماركي مارتين برايثويت في فرض حضوره ببرشلونة بعد فترة طويلة قضاها على مقاعد البدلاء، وقد سجل أربعة أهداف خلال آخر ثلاث مباريات شارك بها.

كذلك مثل اللاعب شريكًا هجوميًا للفرنسي أنطوان جريزمان، وقد استفاد الأخير منه بشكل واضح.

فقد سجل جريزمان في شباك فرينكفاروزي، لتكون المباراة الثالثة على التوالي التي يسجل فيها، ويبدأ جريزمان أخيرًا في استعراض جدارته بالانضمام إلى برشلونة في صفقة قيمتها 120 مليون يورو.

وقال كومان بشأن جريزمان :”دائمًا ما يتعلق الأمر بإبداء الثقة في اللاعب، مثلما قلت في العديد من المرات، أنطوان دائمًا ما يعمل بجدية من أجل تحسين الأداء ورفع مستوى فاعليته مع الفريق.”

وأضاف :”الآن تأتي الأهداف، وهو يشعر بالثقة لأنه يتمتع بقدرات جيدة. أعتقد أن هذا أمر مهم لأي لاعب. أتمنى أن يواصل الأداء بفاعلية مثل التي أظهرها مؤخرًا.”

وتشهد المرحلة الثانية عشر أيضًا لقاء أتلتيك بيلباو مع سيلتا فيجو وليفانتي مع خيتافي وغرناطة مع هويسكا وأوساسونا مع ريال بيتيس وفياريال مع إلتشي وإيبار مع فالنسيا.