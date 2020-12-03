ما هو النظام السويسري الجديد المقترح لبطولة دوري أبطال أوروبا؟

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، يعتزم إجراء مناقشات هذا الأسبوع بشأن تعديل شكل بطولة دوري أبطال أوروبا، مع احتمال حدوث تغييرات واسعة في نظام دور المجموعات.

وأوضحت صحيفة التايمز البريطانية، أن النظام الجديد سيمكّن الفرق الاثنين والثلاثين المشاركة في المسابقة من مواجهة عشرة منافسين مختلفين، وسيتأهل أفضل ستة عشر فريقًا، بحسب النقاط التي يحصدها كل فريق إلى دور ثمن النهائي، مما يعني أن الفريقين اللذين سيتأهلان للنهائي سيخوضان سبعة عشر مباراة خلال البطولة.

وسيحل النظام الجديد مكان النظام الحالي المكون من ثمان مجموعات، في كل مجموعة أربعة فرق، حيث يلعب كل فريق ثلاث مباريات، على ملعبه ومثلها خارجه.

وذكرت الصحيفة الإنجليزية أن المناقشات بشأن تغيير نظام بطولة دوري أبطال أوروبا، أمر ليس بجديد، حيث يفضل يويفا “النظام السويسري” في تحديد شكل البطولة.

ما هو النظام السويسري؟

في هذا النظام، ستلعب كل الفرق المتأهلة للبطولة في دوري واحد، حيث يواجه كل فريق عشرة فرق مختلفة، وبعد سحب القرعة؛ يخوض كل فريق عشر مباريات؛ نصفها على أرضه والنصف الثاني خارجها، وذلك بعد تقسيم الفرق إلى أربع مستويات.

كيف ستقسم المواجهات بين المستويات؟

سوف تقسم إلى أربع مستويات كالمعتاد؛ ستواجه فرق المستوى الأول فريقين من نفس المستوى (الأول)، وفريقين من المستوى الرابع، وثلاث فرق من المستوى الثاني ومثلهم أمام فرق المستوى الثالث.

وستواجه فرق المستوي الثاني فريقين من نفس المستوى (الثاني)، وثلاث فرق من المستوى الأول ومثلهم أمام فرق المستوى الرابع، وفريقين من المستوى الثالث.

وستلعب فرق المستوى الثالث مبارتين أمام فرق من نفس المستوى (الثالث)، وثلاث مواجهات ضد فرق المستوى الأول ومثلهم أمام فرق المستوى الرابع، ومبارتين أمام فرق المستوى الثاني.

بينما ستصطدم فرق المستوى الرابع، بفريقين من المستوى الأول وفريقين من نفس المستوى (الرابع)، وبثلاث فرق من المستوى الثاني ومثلهم أيضًا من المستوى الثالث.

ما الهدف من وراء تغيير شكل نظام البطولة الحالي؟

الهدف هو جعل مباريات دور المجموعات أكثر تنافسية، حيث سيلعب كل فريق عشر مباريات بدلًا من الست الحالية؛ أربع مباريات أخرى لكل فريق تعني المزيد من الأموال من الرعاة والمعلنين.

بالإضافة إلى تقليل عدد المباريات الهامشية التي تقام في دور المجموعات النظام الحالي، ولزيادة عدد المواجهات بين كبار فرق أندية القارة العجوز.

حيث يرغب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في استرضاء كبار أندية القارة من خلال إضافة المزيد من الإثارة على البطولة؛ للقضاء على فكرة إقامة بطولة جديدة منفصلة تحت اسم: “سوبر ليج” والتي ستضم الأندية الكبرى في أوروبا فقط.

-الخروج من البطولة والتأهل إلى الأدوار الإقصائية-

بعد خوض عشر مباريات، تتأهل الأندية صاحبت المراكز الستة عشر الأولى في الترتيب إلى الأدوار الإقصائية، وتتوجه الأندية بين المركزين 17 إلى 24 الى بطولة الدوري الأوروبي “يوروبا ليج”، وبدورها الفرق أصحاب المراكز من 25 إلى 32 تودع البطولة.

ما هي آلية المواجهات بين الفرق المتأهلة إلى الأدوار الإقصائية؟

وفي الدور الإقصائي الأول، يواجه المتصدر صاحب المركز السادس عشر (الاخير)، وصاحب المركز الثاني يواجه صاحب المركز الخامس عشر.. وهكذا؛ في نظام مشابه إلى حد ما الأدوار الإقصائية في دوري كرة السلة الأمريكي “إن بي إيه”.

هل يوجد مقترحات أخرى؟

كشفت صحيفة التيلجراف البريطانية في وقت سابق قبل أشهر، أن يويفا يدرس مقترحًا يقضي بزيادة عدد الأندية المتنافسة في دوري أبطال أوروبا، على أن يشارك فيها 36 فريقًا بدلًا من 32 في دور المجموعات.

حيث سيتم تقسيم الفرق الستة والثلاثون على ست مجموعات تضم كل مجموعة منهم ست فرق، على أن يلعب كل فريق عشر مباريات، وتتأهل الفرق أصحاب المركزين الأولى والثاني إلى دور الستة عشر، وينضم إليهم أفضل أربعة فرق من أصحاب المركز الثالث.

ويأمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في اعتماد “النظام السويسري” رسميًا، وانطلاقه اعتبارًا من عام 2024، وهو الوقت الذي ستنتهي فيه مدة حقوق البث التلفزيوني الحالية لدوري أبطال أوروبا.