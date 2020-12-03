الامارات | هالاند يغيب عن الملاعب حتى يناير المقبل

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم أن نجمه النروجي ارلينغ هالاند سيغيب عن الملاعب حتى يناير المقبل بعد تعرضه لتمزق في عضلات الفخذ الخلفية وان اصابة المدافع ماتس هوملس في كاحله ليست بالسوء المتوقع.

وسجل هالاند البالغ من العمر 20 عاما، 17 هدفا في 13 مباراة هذا الموسم منها ستة خلال أربع مباريات في دوري الابطال ليتربع بها على صدارة سجل الهدافين.

وأكد مدرب دورتموند السويسري لوسيان فافر أنه "لن يلعب حتى يناير.. هذا سيؤثر علينا، ويبدو أنه لعب كثيرا في الآونة الأخيرة".

وغاب هالاند عن المباراة ضد لاتسيو الإيطالي الأربعاء ضمن الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا وضمن تأهله إلى دور الـ16 بتعادله بهدف لمثله، وسينال الفريق الألماني صدارة المجموعة السادسة في حال فوزه الثلاثاء المقبل على زينيت سان بطرسبورغ الروسي.

بدوره تعرّض هوملس للاصابة خلال المباراة ضد لاتسيو حينما داس هداف الفريق الإيطالي تشيرو إيموبيلي على كاحله ما استلزم خضوعه للرعاية الطبية.

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