شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقي يكشف سبب وجود وكيله المغربي في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثار تواجد كريم البُلق، وكيل أعمال أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك، في القاهرة الفترة الماضية العديد من علامات الاستفهام لدرجة أن البعض ربط بين وجود وكيل أعمال اللاعب وبين طلبه الرحيل عن الزمالك، وهو ما أثاره أحمد حسام ميدو، مقدم برنامج «أوضة اللبس» وأحدث بلبلة كبيرة في الوسط الرياضي الزملكاوي.

وحرصت «المصري اليوم» على التوصل لحقيقة وجود الوكيل في القاهرة وحضوره لنادي الزمالك بصحبة أشرف بن شرقي الذي أكد أن وكيله متواجد في القاهرة منذ مباراة الأهلي والوداد المغربي بنصف نهائي أفريقيا وتعرض كريم البلق للإصابة بفيروس كورونا استلزم وجوده في القاهرة الأسبوعين الماضيين وفشل في السفر.

وتواجد كريم البلق مع أشرف بن شرقي في نادي الزمالك وعقد جلسة مع أمير مرتضى لمناقشة مستحقاته المتأخرة في نفس توقيت إعلان إيقاف مجلس الإدارة، الأمر الذي دفع الجميع للربط بين رغبة اللاعب في الرحيل وبين تواجد وكيله في القاهرة الذي ثبت عدم تدخله في أي أمور تخص رحيل بن شرقي نهائيا.