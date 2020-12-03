شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة لموسميانى مع الجهاز الفنى تحسم تشكيلة الأهلى أمام الطلائع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد بيستو موسميانى المدير الفنى للاهلى جلسة مع الجهاز المعاون اليوم لمناقشة برنامج الاعداد الخاص بنهائى كاس مصر أمام طلائع الجيش المقرر السبت المقبل على ملعب برج العرب بجانب الاستقرار على التشكيلة التى قد تشهد ظهور عدد من الصفقات الجديدة بعد الدفع بطاهر محمد طاهر وصلاح محسن وأكرم توفيق فى اللقاء الأخير أمام الاتحاد.

وبات محمد شريف جاهز للمشاركة بعد تعافية من كورونا بينما باتت فرصة مشاركة جونيور أجاى صعبة لحاجتة لفترة من العلاجئ بسبب تعرضه لإصابة قوية فى الأنكل خلال مباراة الزمالك وينتظر أن يحدد الجهاز الطبى المدة التى يحتاجها اللاعب قبل عودتة للمشاركة فى التدريبات الجماعية .