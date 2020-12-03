شكرا لقرائتكم تفاصيل جلسة دعم استمرار باتشيكو فى قيادة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد فى الوقت الحالى، المفوض عن إدارة شئون الكرة بنادى الزمالك جلسة مع البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق الأبيض، فى حضور أعضاء لجنة الكرة بالنادى، من أجل دعم استمرار المدير الفنى للزمالك فى المرحلة المقبلة مع توفير كافة متطلباته وتحديد خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة المقبلة للنادى الأبيض.

وتشهد الجلسة الحديث مع المدرب البرتغالى حول صفقات الفريق ومنها صفقة أمير عادل التي تم إبرامها وابداء رأيه النهائي بشأنها قيل تفعيل التعاقد خلال الفترة الحالية وغلق باب الصفقات من عدمه بعد هذه الصفقة إلى جانب عرض عليه الثنائي أحمد الشيخ وإسلام صالح لحسم مدى إمكانية ضم أحدهما بشكل نهائي من عدمه.

وكشف مصدر مسئول بالزمالك أنه سيتم عرض الصفقات على باتشيكو، للحصول على موافقته، رغم المفاجآة التي تم اكتشافها أنه يوجد بندا في عقده مع القلعة البيضاء يقتضي بأنه ليس من صلاحياته اختيار الصفقات.

وأعلن نادى الزمالك، فجر اليوم، التعاقد مع أمير عادل صاحب الأصول المصرية والشهير بألكسندر ياكوبسن لاعب ساربسبورج الدنماركى لمدة 4 مواسم تبدأ من الموسم المقبل، فى صفقة انتقال حر، بعدما وقع أمير عادل فى الساعات الأولي من صباح اليوم، الخميس، على عقود انتقاله لصفوف الزمالك.

وينتظم امير عادل، لاعب الزمالك المنضم حديثا لصفوف الفريق، فى التدريبات الجماعية للفريق السبت المقبل بعد عودة الفريق للتدريبات من الراحة التى حصل عليها عقب الخروج من طلائع الجيش فى الدور قبل النهائي لكأس مصر.