تألق هجن العاصفة والرئاسة في المرموم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد ميدان المرموم الخميس تألق الشعارات الكبرى لهجن أصحاب السمو الشيوخ من خلال مشاركتها في تحديات الحول والزمول، والتي أقيمت على مدار 14 شوطاً لمسافة ثمانية كيلومترات.

ووضع المضمر غياث الهلالي شعار هجن العاصفة على الصدارة في الشوط الرئيسي للحول المحليات وذلك عن طريق (الشاهينية) التي تمكنت من قطع السباق بزمن قدره 12:39:4 دقيقة، وبالمقابل سيطرت هجن الرئاسة على القمة في الشوط الثاني للحول المهجنات حيث قدم المضمر محمد زيتون المهيري (الشاهينية) على المركز الأول في زمن بلغ 12:42:6 دقيقة.

وعادت هجن الرئاسة إلى القمة مجدداً من خلال الشوط الثالث للزمول المحليات والذي استطاع من خلاله المضمر محمد زيتون المهيري قيادة (شاهين) ليكون بطلاً بتوقيت وقدره 12:55:6 دقيقة، وكانت النقطة الثالث لهجن الرئاسة من نصيب المضمر محمد زيتون المهيري والذي قدم (شاهين) على قمة الحول المهجنات في الشوط الرابع وذلك بزمن بلغ 12:55:8 دقيقة.

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