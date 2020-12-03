«رجال طائرة الأهلي» يواجه سموحة و الاتحاد وديًّا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتجه الفريق الأول لرجال الطائرة بالأهلي الى الإسكندرية، لخوض عدد من المباريات الودية والتحضيرية، استعدادًا لانطلاق منافسات بطولة الدوري.
ويواجه «رجال طائرة الأهلي» فريق سموحة في السادسة مساء الجمعة، على أن يلتقي الاتحاد السكندري في الرابعة عصر السبت، ليواصل الفريق مبارياته التحضيرية بعد مواجهتي الداخلية والاتحاد الأسبوع الماضي.
ويأتي ذلك في إطار البرنامج الفني والبدني، الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق، قبل خوض المشوار في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري، الذي ينطلق في النصف الثاني من شهر ديسمبر الجاري.
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