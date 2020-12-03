شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صفوت يتأهل لربع نهائى بطولة تشالنجر للتنس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل محمد صفوت إلى الدور ربع النهائى في بطولة تشالنجر للتنس بعد الفوز على البرازيلي توماس بيلوتشي في الدور الثاني .وانتهت المباراة بين صفوت المصنف 156 أمام البرازيلي توماس المصنف 282 بنتيجة 2-1 واستهل صفوت مسيرته في الدور الرئيسى بالفوز على التشيلي مارسيلو توماس بنتيجة 2-1.
وتوج صفوت في أغسطس الماضي ببطولة لاونسيستون الأسترالية، إحدى بطولات التحدي تشالنجر لمحترفي لعبة التنس.ويذكر ان صفوت هو أول لاعب مصري يتأهل للمشاركة في الأولمبياد في منافسات التنس ا بعد حصوله على ذهبية دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب.
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