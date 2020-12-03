غزل المحلة يتعاقد مع النيچيرى إيمانويل

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح نادى غزل المحلة العائد مجدداً إلى الدورى الممتاز هذا الموسم فى التعاقد مع اللاعب النيچيرى ايمانويل إجبيتور لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر لتدعيم الفريق خاصة فى مركز خط الوسط. يذكر أن ايمانويل اجبيتور، لعب لكل من أندية الشمس، اهلى طرابلس ، الداخلية و إنبى، حضر التوقيع كابتن خالد عيد المدير الفنى لنادى غزل المحلة ووكيل اللاعب أحمد حماد. الوضع في مصر

اصابات 116,724

تعافي 102,949

وفيات 6,694

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