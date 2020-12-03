شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى و حسن مصطفى يعلنان تفاصيل الخطة الطبية لمونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة المصري، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد مؤتمراً صحفياً في الهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الخميس، بحضور بعض سفراء الدول المشاركة ببطولة كأس العالم لليد التي تستضيفها مصر في الفترة بين 13 إلى 31 يناير المقبل.



وشارك في المؤتمر الصحفي عبر الفيديو كونفرانس رؤوساء الاتحادات المشاركة لإعلان تفاصيل بطولة العالم لليد والخطة الطبية والإجراءات الاحترازية والوقائية لإتباعها.



وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن تنطيم البطولة في هذا التوقيت تحدي كبير للحكومة المصرية في ظل تفشي وباء كورونا.



وأضاف «الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتماماً كبيراً لهذه البطولة، ولدينا خطط واستعدادات لتنظيم هذا الحدث العالمي .

وتابع: «اللجنة الطبية وضعت تصوراً متكاملاً لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية قبل وأثناء البطولة، مع اتخاذ أقصى قدر من الاحتياطات الطبية لسلامة جميع الأطراف بالتنسيق مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والمصرية .



وأشار حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد إلى أن العالم كله تأثر بفيروس كورونا ولكن ما حدث من تأجيل لبطولات عديدة في كافة الألعاب أعطى إشارة للجميع بأنه يجب وضع خطط بديلة.



وأضاف «الحكومة المصرية تتعامل باهتمام كبير لتنظيم البطولة في موعدها وخاصة أن المونديال سيشهد مشاركة 32 منتخباً لأول مرة».