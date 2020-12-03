شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري: طلائع الجيش سيقتنص اللقب من الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق العشري، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش، أن هدف فريقه هو حمل كأس مصر واقتناصة من النادي الأهلى فى المباراة المقرر أن تجمع الفريقين السبت المقبل فى نهائي البطولة.

وقال العشري، أن المباراة صعبه على الأهلى كما هي صعبة على فريقه، ولكن طلائع الجيش سيواجه الاهلى المنتشي بلقب أفريقيا، وعينة على لقب الكأس .

واضاف العشري، أن الفريق الذى أطاح بالزمالك فى الدور قبل النهائي لبطولة قادر على الفوز على الأهلى وأقتناص اللقب خصوصاً فى ظل الحماس الكبير الذى يتمتع به لاعبي فريقه