شكرا لقرائتكم خبر عن «العالمي» يخسر النصر أمام أبها والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - خسر فريق النصر من مضيفه أبها اليوم (الخميس) بنتيجة هدفين مقابل هدف، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان فريق النصر البادئ بالتسجيل عن طريق اللاعب أيمن يحيى عند الدقيقة (18) من عمر اللقاء، قبل أن يُعادل النتيجة لفريق أبها لاعبه كارلوس ستراندبيرج عند الدقيقة 54، وفي الدقيقة 69 عاد اللاعب كارلوس ستراندبيرج ليُعزز نتيجة التقدم لفريق أبها بهدفٍ ثان تنتهي به المباراة بانتصار لأصحاب الأرض.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق أبها للنقطة السابعة بالمركز الحادي عشر، فيما تجمّد رصيد النصر عند رصيده السابق بـ3 نقاط مُحتلاً المركز الخامس عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر «العالمي» يخسر النصر أمام أبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.