شكرا لقرائتكم خبر عن «العالمي» يخسر النصر أمام أبها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خسر فريق النصر من مضيفه أبها اليوم (الخميس) بنتيجة هدفين مقابل هدف، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان فريق النصر البادئ بالتسجيل عن طريق اللاعب أيمن يحيى عند الدقيقة (18) من عمر اللقاء، قبل أن يُعادل النتيجة لفريق أبها لاعبه كارلوس ستراندبيرج عند الدقيقة 54، وفي الدقيقة 69 عاد اللاعب كارلوس ستراندبيرج ليُعزز نتيجة التقدم لفريق أبها بهدفٍ ثان تنتهي به المباراة بانتصار لأصحاب الأرض.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق أبها للنقطة السابعة بالمركز الحادي عشر، فيما تجمّد رصيد النصر عند رصيده السابق بـ3 نقاط مُحتلاً المركز الخامس عشر.