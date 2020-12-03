شكرا لقرائتكم المصرى يقرر إغلاق ملف الصفقات الصيفية بعد التعاقد مع مدافع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى للمصرى البورسعيدى بقيادة على ماهر على غلق ملف الصفقات الصيفية بعد التعاقد مع معاذ أنور مدافع الأهلي الشاب تحت 19 عاماً في صفقة انتقال حر لتدعيم دفاعات الفريق والذى يعانى من الموسم الماضى .

وتعاقد المصرى مع ثمانية لاعبين بخلاف مدافع الأهلى السابق وهم أحمد شديد قناوى ظهير أيسر الإنتاج الحربى السابق وثنائى الزمالك محمد عنتر وأحمد رفعت بعقد بيع نهائى لمدة 3 سنوات ، وثلاثى نادى مصر عصام ثروت حارس المرمى ومصطفى سلطان وعلاء عطا ، وأحمد دعدور حارس بيراميدز السابق ، وأخيرا الكونغولى كازادى كاسنجو مهاجم الوداد البيضاوى المغربى السابق .

ويحاول على ماهر الظهور بشكل جيد خلال الموسم المقبل والمنافسة على المربع الذهبى من أجل العودة من جديد للمشاركة فى الكونفيدرالية الأفريقية بعد مطالبة الجماهير له بالعودة سريعا للمشاركات الأفريقية وهو ما تفهمه المدير الفنى وطالبهم بالوقوف خلف الفريق حتى يتحقق المراد .